Ukraine-Gipfel

Britischer Premierminister will mit Frankreich an Ukraine-Friedensplan arbeiten

Großbritannien will zusammen mit Frankreich an einem Friedensplan für die Ukraine arbeiten. Der britische Premierminister Starmer sagte der BBC kurz vor Beginn eines Ukraine-Gipfels in London, an dem Plan zur Beendigung der Kämpfe könnten auch noch weitere Staaten beteiligt werden. Anschließend solle der Plan mit den Vereinigten Staaten besprochen werden.