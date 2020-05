Was für ein Schauspiel! Der Chefberater des Premierministers steht im Mittelpunkt des medialen Interesses, wie es das in Großbritannien so noch nie gegeben hat. Aber Dominic Cummings ist im politischen Betrieb Großbritanniens eine so schillernde Persönlichkeit, dass sein Auftritt jede Pressekonferenz eines Ministers in den Schatten stellt, ja sogar die seines Chefs Boris Johnson von gestern. Cummings ist der Mephisto der britischen Politik.

Die riskante Idee mit der Herdenimmunität

Aus Sicht seiner Gegner hat er das Land verführt, zum Brexit angestiftet, mit Lügen, Versprechungen und PR-Tricks jeglicher Art. Die riskante Idee mit der Herdenimmunität gegen Corona soll er ersonnen haben – was Cummings heute bestritt. Es gibt sogar einen Spielfilm über Dominic Cummings, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Genial oder diabolisch, visionär oder rücksichtslos – das sind die zwei Beschreibungen für Dominic Cummings, dazwischen gibt es nichts.

Der größte Spin Doctor aller Zeiten

Und dann das Setting heute! Cummings, das Mastermind des Brexits, der größte Spin Doctor aller Zeiten, sitzt im blütenweißen Hemd ohne Krawatte hinter einem Tisch im Garten von Downing Street. Minutenlang erläutert er im Detail, warum er den Lockdown verletzt hat. In welch extremer Notlage er sich dabei befunden habe.

Ein Mephisto im Büßergewand? Nicht ganz. Dominic Cummings entschuldigt sich nicht, er verteidigt seine Fahrt mit der Familie 400 Kilometer weit nach Nordengland. Er und seine Frau hätten Symptome von Covid gezeigt, sie mussten ihr vierjähriges Kind in Sicherheit bringen. Es liegt jetzt an der britischen Öffentlichkeit, ob sie Cummings seinen menschlich durchaus bewegenden Auftritt abnimmt – oder ihn für eine weitere Volte des großen Verführers hält.

Ein gespaltenes Großbritannien

Das unvergleichliche Theater um einen politischen Berater zeigt aber darüber hinaus, wie gespalten das Land wieder geworden ist. Vorbei sind die Wochen zu Beginn des Lockdowns, als alle Britinnen und Briten die Zerwürfnisse der Vergangenheit und des Brexits für kurze Zeit hinter sich ließen. Das ist vorbei, jetzt wird wieder abgerechnet.

Die Opposition will Cummings stürzen sehen, um Boris Johnson zu treffen. Ob Briten für die Öffnung der Schulen sind, hängt zum Beispiel damit zusammen, ob sie Tory oder Labour wählen. Remainer sind eher dafür, den Lockdown aufrechtzuerhalten – Brexiteers neigen dazu, ihn stückweise aufzuheben.

Bleibt Cummings Chefberater oder nicht

Die alten Gräben in der britischen Gesellschaft werden wieder sichtbar. Was das für die Bewältigung der monumentalen Covid-Krise bedeutet, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ob Dominic Cummings dagegen Chefberater in 10 Downing Street bleibt oder nicht, ist im Vergleich dazu vielleicht dann doch nicht ganz so wichtig.

