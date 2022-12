Terry Hall.bei einem Konzert der "Specials". (Mark Metcalfe/Getty Images)

Wie seine Gruppe, die Ska-Band "The Specials", über die sozialen Netzwerke mitteilte, erlag Hall einer Krankheit. "The Specials" aus Coventry waren in den 70er und 80er-Jahren mit Liedern wie "Message to you Rudy", "Too Much Too Young" und "Ghost Town" erolgreich. Sie zeichneten sich auch durch ihre Zusammensetzung aus schwarzen und weißen Musikern und eine gesellschaftskritische Haltung aus. Hall hatte später zudem mit den Gruppen "Fun Boy Three" und "The Colourfield" Erfolg.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.