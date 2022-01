Demonstration für die Freilassung von Julian Assange in London im vergangenen Dezember (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Thomas Krych)

Der High Court muss darüber befinden, ob er eine Berufung vor dem Supreme Court zulässt. Falls nicht, wird die Entscheidung über die Auslieferung an die USA an das Innenministerium verwiesen. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Sie hält ihm vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assange ist seit mehr als zwei Jahren in London in Haft.

Ein britisches Gericht hatte die Auslieferung Assanges mit Blick auf seine psychische Gesundheit untersagt. Der Beschluss wurde im Dezember von einem Berufungsgericht aufgehoben. Dagegen will Assange nun vor dem obersten Gericht vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.