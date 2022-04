Corona-Pandemie

Eine Krankenschwester in einem Pflegeheim in Großbritannien zu Beginn der Covid-Pandemie. (AP)

Konkret geht es um die Entscheidung, im März und April 2020 Patientinnen und Patienten aus Krankenhäusern in Pflegeheime zu entlassen, ohne sie auf eine Infektion mit dem Virus zu testen. Dies hatte in der Folge zu vielen Neuinfektionen und Todesfällen geführt.

Die Londoner Richter erklärten, die Entscheidung der Regierung habe das Infektionsrisiko, das nicht-symptomatische Personen für ältere Menschen darstellen, nicht berücksichtigt. Darüber hinaus seien auch keine Alternativen in Betracht gezogen worden - etwa die, solche Patientinnen und Patienten so lange wie möglich von anderen Pflegeheimbewohnern getrennt zu halten.

Geklagt hatten zwei Frauen, deren Väter nach einem Covid-Ausbruch in einem Pflegeheim gestorben waren. In Großbritannien waren in den ersten Monaten der Pandemie rund 20.000 Menschen in Pflegeheimen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Premierminister Johnson hat eine unabhängige Untersuchung zum Umgang mit dem Virus eingeleitet, die allerdings noch nicht begonnen hat.

