Zehntausende Krankeschwestern- und Pfleger streiken am 15. Dezember 2022 in ganz Großbritannien, auch in London vor dem St. Thomas Krankenhaus (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tayfun Salci)

Es ist der erste Ausstand in der 106-jährigen Geschichte der britischen Pflegegewerkschaft RCN. Bis zu 100.000 Angestellte in England, Wales und Nordirland beteiligen sich noch bis in den Abend hinein.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten deutlich über der Inflationsrate, die im November bei fast elf Prozent lag. Das jüngste Angebot der Regierung lehnt sie ab. Die Generalsekretärin der Gewerkschaft RCN, Cullen, erklärte, es müsse mehr getan werden, um den Weggang des Pflegepersonals in besser bezahlte Arbeitsplätze zu verhindern. Schätzungen zufolge ist das reale Lohnniveau von Pflegekräften seit 2010 um 20 Prozent gesunken. Derzeit sind 50.000 Stellen in der Krankenpflege in Großbritannien unbesetzt.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.