Der britische Premierminister Boris Johnson soll in der "Partygate"-Affäre gegenüber dem Parlament wiederholt gelogen haben. (AP Photo/Matt Dunham)

Zu einer vorangegangenen Debatte waren viele Mitglieder von Johnsons Konservativer Partei nicht erschienen, darunter Premierminister Sunak.

Während der Corona-Pandemie hatte es dem Bericht zufolge in Regierungsgebäuden Geburtstagsfeiern, Gartenpartys und weitere Veranstaltungen gegeben. Das hatte Wut innerhalb der britischen Bevölkerung ausgelöst, die sich an die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus gehalten hatte. Der damalige Premier Johnson hatte die Partys zunächst geleugnet. Später gestand er sie dann doch ein, behauptete aber, dass die Pandemievorschriften jederzeit befolgt worden seien. Der Parlamentsausschuss kommt in seinem Bericht zu dem Schluss dass Johnson das britische Unterhaus gleich mehrmahls in die Irre geführt habe.

Einer empfohlenen 90-tägigen Suspendierung aus dem Parlament kam der Ey-Premier durch die Niederlegung seines Mandats zuvor. Allerdings wird in dem Bericht auch vorgeschlagen, dass Johnson zudem seinen Zugang zum Parlament verlieren soll, der ehemaligen britischen Regierungschefs eigentlich zusteht.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.