Das britische Parlament ist am frühen Morgen in die von Premierminister Johnson verordnete Zwangspause gegangen - gegen den Willen vieler Mitglieder und unter offenem Protest. Abgeordnete der Opposition hielten Plakate mit der Aufschrift "zum Schweigen gebracht" in die Höhe und skandierten "Schande über euch" in Richtung der Regierungsfraktion.

Auch Parlamentspräsident Bercow macht seinem Unmut über das Vorgehen der Regierung Luft. Er nannte die fünfwöchige Zwangspause des Parlaments einen "Akt exekutiver Ermächtigung". Sie sei kein normaler Vorgang, sondern "Verfassungsfrevel".



Den Gegnern eines ungeregelten Brexits gelang es vor der Zwangspause noch, sich gegen Johnsons Kurs zu stemmen. Sie verabschiedeten im Unter- und Oberhaus ein Gesetz, das die britische Königin gestern in Kraft setzte. Es soll die Regierung dazu zwingen, bei der EU eine weitere Verschiebung des Brexits zu verlangen, sollte bis zum EU-Gipfel am 17. und 18.10. kein Austrittsvertrag zustande kommen.



Johnson versuchte vergeblich, dieses Gesetz zu verhindern. Auch mit einem zweiten Antrag auf vorgezogene Neuwahl des Parlaments scheiterte er jedoch gestern. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit dagegen.



Die Abgeordnete der Liberaldemokraten im britischen Unterhaus, Hobhouse, sprach in diesem Zusammenhang von einem "guten Tag". Sie sagte im Deutschlandfunk, ein No-Brexit-Deal sei damit erst einmal vom Tisch. Die nächsten Wochen würden aber spannend werden, weil man nicht wisse, welche "dunklen Tricks" die Regierung von Premierminister Johnson noch plane.



Das Misstrauen im Parlament sitzt also tief. Längst wird in Großbritannien darüber diskutiert, was Johnson angesichts der jüngsten Rückschläge unternehmen könnte, um seinen Kurs noch durchzusetzen. In der Nacht betonte der Premier erneut: "Diese Regierung wird keine weitere Verzögerung des Brexits zulassen." Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen - ob mit oder ohne Abkommen.