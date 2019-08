In Großbritannien werden rechtliche Schritte gegen die von Premierminister Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments eingeleitet. Die Anti-Brexit-Aktivistin Miller sagte dem Sender BBC, sie habe eine juristische Überprüfung beantragt. Die von Johnson erwirkte verlängerte Parlamentspause sei illegal.

Miller hatte bereits vor zwei Jahren per Klage erzwungen, dass die damalige Premierministerin May das britische Parlament in den Prozess zur Vorbereitung des EU-Austritts einbeziehen musste. Unterdessen stieg die Zahl der Unterzeichner einer Online-Petition gegen die Zwangspause der Abgeordneten auf mehr als 1,3 Millionen. Gestern hatte Königin Elizabeth einem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern. Der Premier will die Zeit nutzen, um seinen Regierungskurs für den angepeilten Brexit Ende Oktober festzulegen.

Labour-Abgeordnete Bradshaw: "Putsch"

Der britische Labour-Abgeordnete Bradshaw sprach von einem Putsch gegen die parlamentarische Demokratie. Er sagte im Deutschlandfunk, das Unterhaus werde alles tun, um Johnson zu stoppen. Bradshaw zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einem Misstrauensvotum kommen wird. Die Zahl der konservativen Abgeordneten, die mit der Opposition abstimmen würde, wachse.



Gestern Abend demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen Johnsons Vorgehen. Allein in der Londoner Innenstadt kamen laut Medienberichten rund 3.000 Menschen zusammen. Auch sie beklagten einen Angriff auf die Demokratie. In Sozialen Medien gibt es breite Protestbekundungen.