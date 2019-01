Das britische Parlament hat über mehrere Anträge zum weiteren Vorgehen beim Brexit abgestimmt. Angenommen wurde ein Antrag, den auch Premierministerin May unterstützt hat. Die Abgeordneten geben ihr damit Rückendeckung für neue Verhandlungen mit der Europäischen Union über den Backstop.

Allerdings hat die EU Änderungen am Brexit-Abkommen ausgeschlossen.



May will in Brüssel über eine Alternative zum so genannten Backstop reden, der eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland garantieren soll. Der Backstop war der hauptsächliche Grund für die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament vor zwei Wochen.



Angenommen wurde im Parlament in London auch ein Antrag der konservativen Abgeordneten Spelman, der einen Brexit ohne Abkommen ablehnt. Allerdings ist er rechtlich für die Regierung nicht bindend.



Fünf Anträge wurden abgelehnt, darunter einer, der die Regierung hätte zwingen können, den Brexit zu verschieben.