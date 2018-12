In Erwartung einer Niederlage hat die britische Premierministerin May die für morgen geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag verschoben. Das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen wäre abgelehnt worden, erklärte die Regierungschefin zur Begründung im Unterhaus. May kündigte an, sie werde der EU die Bedenken der Abgeordneten vortragen und weitere Zusicherungen verlangen.

Allerdings werde ihre Regierung auch die Vorbereitungen auf einen Austritt ohne Abkommen verstärken. Morgen soll es eine Dringlichkeitsdebatte im Londoner Unterhaus geben.



EU-Ratspräsident Tusk kündigte Gespräche beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel an. Er betonte, die Gemeinschaft werde den Brexit-Vertrag inklusive der umstrittenen Backstop-Regelung nicht nachverhandeln. Diese Regel soll sicherstellen, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen bleibt. Dadurch wird Großbritannien auch nach dem Brexit vorübergehend in einer Zollunion mit der EU gehalten, was im britischen Parlament auf Widerstand stößt.