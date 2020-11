In Großbritannien hat das Collins-Wörterbuch den Begriff "Lockdown" zum Wort des Jahres 2020 erklärt.

Zur Begründung hieß es in Glasgow, Lockdown würde die geteilte Erfahrung von Millionen Menschen zusammenfassen, die ihren Alltag wegen der Corona-Pandemie einschränken müssten. Mit dem Wort würden umgangssprachlich die Beschränkungen von Reisen, sozialen Kontakten und öffentlichen Orten beschrieben, hieß es in der Erklärung des Verlags.



Von Collins gekürte "Worte des Jahres" waren 2019 "climate strike", 2018 "single-use", 2017 "fake news" und 2016 "Brexit".



In Deutschland kürt gegen Ende des Jahres die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden ein "Wort des Jahres". 2019 war es "Respektrente".



In eigener Sache: Warum wir trotz allem von "Lockdown" sprechen

