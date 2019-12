Der US-Komponist Jerry Herman ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Dies bestätigte seine Familie der Nachrichtenagentur ap. Hermann machte sich einen Namen als Komponist des Broadway-Musik-Theaters. Er schrieb die Musik für zehn Broadway-Shows, darunter die Klassiker "Hello, Dolly!" and "La Cage aux Folles". Für diese wurde er jeweils mit einem Tony für das beste Musical ausgezeichnet. Außerdem gewann er zwei Grammys, einen für den Song "Hello Dolly".