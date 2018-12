Der CDU-Europapolitiker Brok hat Europa aufgefordert, seinen Einfluss beim G20-Gipfel stärker geltend zu machen.

Gerade in Handelsfragen hätten die Europäer als größte Handelsmacht der Welt Einfluss, sagte Brok im Deutschlandfunk. Ohne ihre Zustimmung könne nicht so leicht etwas beschlossen werden. Sorge bereiteten ihm die zunehmenden Spannungen in der internationalen Politik, erklärte Brok. Die Autokraten in Peking und Moskau hätten über Wirtschaftsfragen hinaus klare machtpolitische Ziele. Deshalb sei es wichtig, im Gespräch zu bleiben, betonte Brok.



Er halte es auch für eine Fehlentscheidung von US-Präsident Trump, in Buenos Aires nicht mit dem russischen Staatschef zu reden. Dies wäre eine Gelegenheit, Putin deutlich die Meinung zu sagen und eine Lösung im Konflikt mit der Ukraine auszuhandeln.