Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoindlandsprodukt geht zwar zugunsten der Industrie zurück, viele Menschen sind aber immer noch dort tätig. (picture alliance/AP Photo/R. S. Iyer)

Es sei gerechtfertigt, dass die indische Regierung Hunger dadurch im eigenen Land verhindern wolle, sagte der Welternährungsreferent des evangelischen Hilfswerks, Mari, der "taz". Der indische Staat kauft den Bauern im Land Weizen für einen festen Preis ab, um damit 500 Millionen arme Inder zu versorgen. Gleichzeitig schützen die Preisgarantien indische Landwirte vor der Konkurrenz billiger Importe. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Weltmarktpreise allerdings drastisch gestiegen, Exporteure zahlen den indischen Landwirten derzeit viel mehr als die Regierung. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt und verfügt über große Vorräte. Das am Samstag erlassene Exportverbot begründete die indische Regierung mit den Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle auf die Ernte.

Mari kritisierte, die G7 könnten selbst Millionen Tonnen an Weizen zusätzlich zur Verfügung stellen, wenn sie weniger Getreide als Kraftstoff verheizen oder verfüttern würden. Zurzeit landeten in Deutschland 80 Prozent des Weizens in Tank oder Trog. Zudem sollten die G7 sollten noch einmal darauf hinweisen, dass Russland trotz der Sanktionen weiter Getreide exportieren darf. Solche Signale könnten die Preise senken, da eigentlich genug Getreide auf den Markt komme. Russland erwartet nach eigenen Angaben eine Rekordernte und exportierte schon vor dem Krieg mehr Weizen als die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.