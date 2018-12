Kurz vor dem Jahreswechsel ruft das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" wieder zu Spenden auf.

Das Motto "Brot statt Böller" sei eine Einladung an alle, denen ein Silvesterfeuerwerk eher Unbehagen bereite, sagte die Präsidentin des Hilfswerks, Füllkrug-Weitzel. Das Glitzern am Nachthimmel sei von kurzer Dauer. Die Freude, mit Menschen weltweit geteilt zu haben, währe viel länger.



Im vergangenen Jahr wurden allein in Deutschland 137 Millionen Euro für Feuerwerk und Böller ausgegeben.