Die G20-Staaten unternehmen nach Meinung von Umweltverbänden und wissenschaftlichen Instituten weiterhin viel zu wenig, um die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen.

Die internationale Initiative Climate Transparency hat ihren jährlichen "Brown to Green"-Report vorgelegt. Darin heißt es, wenn sich alle Länder ähnlich schwache Ziele gesetzt hätten wie Russland, Saudi-Arabien und die Türkei, würde die Welt auf einen Temperaturanstieg um vier bis fünf Grad zusteuern. Im Pariser Klimaschutzabkommen wurden deutlich unter zwei Grad festgelegt.



Gelobt werden im "Brown to Green"-Report Großbritannien und Frankreich, weil sie Pläne für einen Ausstieg aus der Kohle und aus dem Verbrennungsmotor vorgelegt haben. Auch die USA schneiden relativ gut ab. Dort gingen die Anstrengungen im Klimaschutz aber nicht auf Präsident Trump, sondern auf Bundesstaaten, Kommunen und andere Akteure zurück, heißt es.



Kritik gibt es an Deutschland: Die Treibhausgasemissionen lägen derzeit leicht über dem Stand von 2009, sagte Jan Burck von der Organisation Germanwatch, die an dem Report beteiligt ist. Allein im Verkehrssektor seien die Emissionen in den vergangenen fünf Jahren um sieben Prozent gestiegen. Positiv erwähnt wird das Vorhaben, neue Gebäude weitgehend klimaneutral zu gestalten. Auch seien 2017 rund 34 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen gekommen - mehr als im Durchschnitt der G20-Staaten.



Der internationalen Initiative Climate Transparency gehören 14 Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen aus der Mehrheit der G20-Staaten an. In Deutschland beteiligen sich neben Germanwatch und dem New Climate Institute auch die Humboldt-Viadrina Governance Platform und die unter anderem in Berlin ansässige internationale Umweltforschungseinrichtung Climate Analytics.