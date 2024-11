Rassismusvorwürfe

Ministerpräsident Schoof: Regierungskrise in den Niederlanden abgewendet. (Ramon Van Flymen/ANP/dpa)

Anlass waren die antisemitischen Krawalle vor über einer Woche gegen israelische Fußballfans in Amsterdam. In der Folge sollen sich mehrere Minister beleidigend über Muslime und marokkanische Niederländer geäußert haben. Die aus Marokko stammende Staatssekretärin im Finanzministerium, Achahbar, trat deswegen zurück. Die übrigen Minister ihrer Partei, der NSC, entschieden aber, in der Regierung zu bleiben. Nach einer Dringlichkeitssitzung am gestrigen Abend erklärte der niederländische Ministerpräsident Schoof, dass die Koalition weiter gemeinsam regieren wolle.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.