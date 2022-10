Nach Explosion

Auf der Kertsch-Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim ist ein Feuer ausgebrochen. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alyona Popova)

Nach russischen Angaben sind Teile des Bauwerks eingestürzt. Als Ursache nennen russische Nachrichtenagenturen die Detonation eines Sprengsatzes. Dieser sei in einem LKW versteckt gewesen und habe mehrere Tanks eines Güterzuges in Brand gesetzt. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Podolyak, schrieb auf Twitter, dies sei der Anfang. Alles, was illegal sei, müsse zerstört werden. Eine direkte Verantwortung der Ukraine für den Vorfall übernimmt er nicht. Der russische Präsident Putin ordnete an, den Brand von einer Kommission untersuchen zu lassen. Die Kertsch-Brücke hat für Russland eine große symbolische wie auch strategische Bedeutung.

Aus der ostukrainischen Stadt Charkiw werden mehrere Explosionen gemeldet. Ihr Bürgermeister schrieb im Messengerdienst Telegram, es handle sich um Raketenangriffe, die Brände ausgelöst hätten. Wohngebäude seien nicht betroffen.

