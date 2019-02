Auf der A 2 in Sachsen-Anhalt Richtung Hannover müssen sich Autofahrer heute auf stundenlange Behinderungen einstellen.

Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Magdeburg-Rothensee von 8 bis etwa 14 Uhr komplett gesperrt. Grund sind Belastungstests an einer Elbbrücke. Über sie fahren mehrfach in verschiedenen Geschwindigkeiten Lastwagen. Damit soll geprüft werden, ob eine probeweise durchgeführte Sanierung funktioniert. An der Brücke waren bei Routinekontrollen Risse in Schweißnähten entdeckt worden.