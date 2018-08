Mit Blick auf den Zustand von Brücken in Deutschland sieht Manfred Curbach vom Institut für Massivbau an der TU Dresden einen enormen Sanierungsbedarf.

Curbach sagte im Deutschlandfunk, die Bauwerke in Deutschland würden ständig überwacht, denn das Material altere. Man schätze, dass ungefähr ein Zehntel der Brücken in einem Zustand sei, dass man sich um sie kümmern müsse. Für die Sanierung stehe eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Bei einem geschätzten Sanierungsbedarf von mindestens zehn Milliarden müsse man sich auf umfangreiche Bauarbeiten in den kommenden zehn Jahren einstellen.



Große Herausforderungen sieht Curbach in der Zunahme des Schwerlastverkehrs: Neue Brücken würden darauf ausgerichtet, mehr größeren und schwereren Lastwagen standzuhalten, alte müssten auf ihre Tragfähigkeit und Belastbarkeit überprüft und im Zweifel nachgerüstet werden.



Auf die Verkehrsteilnehmer kommen demnach Fahrbahnsperrungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und vorgeschriebene Mindest-Abstände zu, um die Sicherheit zu gewährleisten.