Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat seinen Vorstoß für einen kurzen harten Lockdown angesichts der dritten Corona-Welle verteidigt. Zwei bis drei Wochen lang müsse das öffentliche Leben weiter reduziert werden, sagte Laschet im ZDF. Es sei absehbar, dass schon in kurzer Zeit 20 Prozent der Bevölkerung geimpft seien. Diese Zeit gelte es zu überbrücken.

Sollte es gelingen, die Inzidenz bis dahin zu reduzieren, seien auch wieder behutsame Lockerungen denkbar, erklärte Laschet weiter. Der "Brücken-Lockdown" sehe Ausgangsbeschränkungen vor. Zudem sollten sich auch Kitas und Schulen "auf das Notwendigste" konzentrieren. Der Vorschlag war vielfach auf Kritik gestoßen. Thüringens Regierungschef Ramelow sprach von "Wortmeldungen, die von Hektik geprägt" seien. Berlins Regierender Bürgermeister Müller betonte im ARD-Fernsehen, es sei noch sehr unklar, was Laschet mit dem von ihm geforderten "Brücken-Lockdown" meine.



Gleichwohl gab es auch Zustimmung für Laschets Vorschlag, den Corona-Gipfel von Bund und Ländern vorzuziehen. So zeigte sich Hessens Ministerpräsident Bouffier gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland offen für Beratungen noch in dieser Woche, sofern diese eine Verständigung auf eine gemeinsame Linie zum Ziel hätten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 06.04.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 01.04)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: ab nächster Woche auch in Arztpraxen (Stand: 02.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 03.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.