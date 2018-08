Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua ist die Zahl der Todesopfer auf 41 gestiegen.

Die Feuerwehr habe drei weitere Leichen aus den Trümmern geborgen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Am Dienstag war ein rund 200 Meter langes Teil der vierspurigen Morandi-Brücke während eines Unwetters in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge mitgerissen. Experten vermuten, dass eines der Tragseile gerissen sein könnte.



Heute wird mit einem landesweiten Trauertag und einer zentralen Zeremonie in Genua der Opfer gedacht. Ranghohe Vertreter des Staates, allen voran Präsident Mattarella, haben sich angesagt. Viele Angehörige der Opfer machen die Regierung für die Katastrophe mitverantwortlich und wollen der Trauerfeier aus Protest fernbleiben.