Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua mit zahlreichen Toten hat die italienische Regierung für die Dauer von zwölf Monaten den Notstand in Genua erklärt.

Das teilte Ministerpräsident Conte mit. Zudem habe die Regierung bereits fünf Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung gestellt. Conte sagte zu, einen Kommissar für den Wiederaufbau Genuas einzusetzen. Die Ursache des Unglücks steht noch nicht fest. Innenminister Salvini machte jedoch die Autobahn-Betreibergesellschaft verantwortlich. Das Unternehmen habe Milliarden Euro an Maut eingenommen, das Geld aber nicht wie vorgesehen eingesetzt, erklärte er. Die Firma Autostrade wies den Vorwurf zurück. Die aus den 60er-Jahren stammende Brücke sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben alle drei Monate kontrolliert worden, hieß es. Salvini meinte zudem, dass die strengen europäischen Defizitregeln Investitionen in die Sicherheit verhindern würden. Ein Sprecher der Brüsseler Kommission widersprach und erklärte, tatsächlich habe die EU Italien sogar dazu ermuntert, in die Infrastruktur zu investieren.



Derweil suchen hunderte Helfer in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Bislang konnten 16 Verletzte gefunden werden. 12 von ihnen seien in kritischem Zustand, teilte die Präfektur mit. Die Zahl der Toten wird von unterschiedlichen Quellen mit 39, beziehungsweise 42 angegeben.