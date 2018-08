Der Betreiber der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua, Autostrade, hat angekündigt, die Opfer der Katastrophe zu unterstützen.

Das betreffe die Familien der Toten ebenso wie die Menschen, die ihre zerstörten Häuser verlassen mussten, teilte das Unternehmen mit. Genauere Details will Autostrade im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz mitteilen. Dabei will sich das Unternehmen auch zu den Verkehrsproblemen in der italienischen Stadt äußern.



Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 42 gestiegen. Nach Medienberichten wurden vier weitere Leichen aus den Trümmern geborgen. Heute wird mit einem landesweiten Trauertag und einer zentralen Zeremonie in Genua der Opfer gedacht. Ranghohe Vertreter des Staates, allen voran Präsident Mattarella, haben sich angesagt. Viele Angehörige der Opfer machen die Regierung für die Katastrophe mitverantwortlich und wollen der Trauerfeier aus Protest fernbleiben.