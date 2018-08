Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua wird die Zahl der Todesopfer inzwischen mit 37 angegeben. Die Rettungsarbeiten an der Unglückstelle werden fortgesetzt. Die Regierung verspricht, die gesamte Infrastruktur des Landes künftig besser zu überprüfen. Ein italienischer Experte hatte allerdings schon vor zwei Jahren den Abriss der Morandi-Brücke gefordert.

Mehr als 1.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz waren am Unglücksort in Genua im Einsatz. Im Licht starker Scheinwerfer und mit Spürhunden suchten sie in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Todesopfern. Gestern Abend war auch Regierungschef Conte zum Unglücksort gereist.



Die 40 Meter hohe Autobahnbrücke war gestern Mittag bei Starkregen und Gewitter auf einer Länge von rund 100 Metern eingestürzt und hatte etwa 30 Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen. Die Ursache ist noch unklar.



Rettungskräfte berichteten im Deutschlandfunk, bei dem Unglück seien auch Gasleitungen zerstört worden, die Explosionsgefahr sei aber mittlerweile gebannt. Die Brücke aus den 1960er Jahren sei zwischen April und Juni dieses Jahres noch kontrolliert worden, erklärte ein Vertreter der Betreibergesellschaft. Verkehrsminister Toninelli kündigte an, die Kontrollen der Brücken im Land zu verstärken und zu alte Bauwerke durch neue zu ersetzen. Der Betreiber-Firma Autostrade warf er auf Facebook "gravierenden Verstöße" vor.



Ministerpräsident Conte betonte, man dürfe nicht zulassen, dass sich eine solche Tragödie wiederhole. Staatspräsident Mattarella sagte, Italiener hätten das Recht auf eine moderne und effiziente Infrastruktur, die sie sicher durch ihren Alltag bringe.



Ein italienischer Betonbau-Experte aus Genua hatte schon vor zwei Jahren erklärt, die Morandi-Brücke müsse abgerissen werden. In einem Interview hatte er das Bauwerk als "ein Versagen der Ingenieurswissenschaft" bezeichnet, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.