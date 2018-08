Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die EU Vorwürfe zurückgewiesen, dass ihre Haushaltsregeln Italien von Investitionen in die Sicherheit der Infrastruktur abgehalten hätten.

Die Regeln ließen den Mitgliedstaaten Flexibilität, um Prioritäten beim Ausbau und beim Erhalt zu setzen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Zudem erhalte Italien EU-Hilfen in Milliardenhöhe für Investitionen in sein Infrastrukturnetz. Der italienische Innenminister Salvini hatte zuvor erklärt, die strengen europäischen Defizitregeln verhinderten Investitionen in die Sicherheit.



Zwei Tage nach dem Einsturz dauert die Suche nach Überlebenden an. Bislang konnten 16 Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Bis zu 20 Personen werden noch vermisst, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach derzeitigem Kennisstand kamen mindestens 38 Menschen ums Leben.