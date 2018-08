Auf Italiens Populisten ist Verlass. Auch im Fall einer nationalen Tragödie wendet die neue Regierung in Rom das Konzept an, mit dem sie es weit gebracht hat: Einfache, schnelle Antworten auf komplexe Fragen. Und bricht so mit allen Regeln des Anstands und der politischen Tradition. Kaum waren die letzten Trümmer der Brücke in die Tiefe gestürzt, ging der Wettkampf darum los, wer den geschockten Italienern schneller einen Sündenbock präsentiert – ganz so als sei es genau das, was die jetzt am dringendsten bräuchten.



Auch wer dafür herhalten soll, ist wenig überraschend: Schuldiger Nummer eins ist Brüssel. Die Bürokraten wollen das hart arbeitende Volk einmal mehr zu Tode sparen, so der Tenor. Schließlich sitzen in Brüssel die Lieblingsfeinde der europäischen Populisten – von Di Maio bis Le Pen und Petry.



Das ist ebenso schäbig wie durchschaubar. Ein Blick in den aktuellen Haushaltsplan der EU reicht um zu sehen: Es gehen Milliarden von Brüssel nach Rom. Niemand verbietet Italien, dieses Geld in seine Infrastruktur zu stecken – oder es überhaupt abzurufen.

Marode Dauerbaustelle Italien

Das aber, so das Argument der Co-Regierungschefs in Rom, hat dann die Vorgängerregierung verbockt. Und klar – nach nicht einmal einhundert Tagen im Amt dürfen sicher keine Wunder erwartet werden. Aber doch auch mehr als gar nichts. Nicht nur, dass Verkehrsminister Danilo Toninelli selbst keinen Handgriff getan hat, um die marode Dauerbaustelle Italien zu sanieren. Er und seine Fünf-Sterne-Bewegung haben stattdessen alles dafür getan, um zu verhindern, dass es andere tun. Schon seit Jahren wettert die Partei gegen teure Sanierungen im Land und zwar explizit auch gegen die Renovierung der Morandi-Brücke, diesem Symbol für den großen Aufbruch des Landes, das jetzt zum Symbol für dessen Verfall geworden ist. Obwohl renommierte Experten vor genau dem Szenario gewarnt haben, das nun Dutzende Menschen das Leben gekostet, Hunderte obdachlos gemacht und eine Stadt ins Chaos gestürzt hat. Als "Märchen" hat Parteigründer Beppe Grillo das abgetan, noch bevor sich der Begriff Fake News auch in den italienischen Wortschatz gefressen hat.



Da war es ebenso konsequent wie dumm, sämtliche Infrastrukturprojekte im Land zu stoppen. Erst wenige Wochen ist das her. Schließlich brauchte die Regierung das Geld für all die teuren Wahlversprechen, deren Finanzierung niemand seriös durchgerechnet hat. Und so verkommen die Worte des Verkehrsministers zur hohlen Phrase, dass ein solches Unglück in einem zivilisierten Land wie Italien nicht passieren darf. Es ist aber passiert. Und die Verantwortung dafür lässt sich nicht so einfach wegschieben.

Hexenjagd auf den Autobahnbetreiber

Auch nicht auf den Autobahnbetreiber. Natürlich muss der genau nachweisen, dass er die Brücke pflichtgemäß gewartet hat. Es bleibt aber schleierhaft, wie die Hexenjagd da helfen soll, die die Regierungschefs veranstalten. Zumal bisher keine der italienischen Regierungen dafür gesorgt hat, dass die Benetton-Gruppe, die hinter der Betreiberfirma steht, mehr in die Autobahnen investiert – von dem, was sie durch die Mautgebühren erwirtschaftet. Wer jetzt aber vorschnell die Privatisierungspolitik in Frage stellt, darf auch nicht verschweigen, dass die privat betriebenen Autobahnen Italiens oft in besserem Zustand sind als die Straßen, die vom Staat finanziert werden. Auch weil der die Ausgaben zuletzt nochmal kräftig zurückgefahren hat.



Einfache, schnelle Antworten, die gibt es in Genua nicht. Zu mehr aber, scheint eine Regierung, die nur durch Protest populär geworden ist, nicht in der Lage zu sein. Jetzt auch noch Profit schlagen zu wollen, aus einem der schwersten Unglücke, das Italien in den vergangenen Jahren erlebt hat, das könnte nun eine ganz neue Dynamik entwickeln. Das zeigt nicht zuletzt die Wut der Angehörigen, die sich weigern, gemeinsam mit der Regierung zu trauern. Es wird sich zeigen, ob die Wähler deshalb zu einer anderen Tradition ihres Landes zurückkehren: Ihre Regierung schneller auszutauschen, als man gucken kann.