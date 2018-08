Brückeneinsturz in Genua

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua wird die Zahl der Todesopfer inzwischen mit 31 angegeben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das italienische Innenministerium berichtet, gab es zudem 16 Verletzte. Die Rettungsarbeiten an der Unglückstelle gingen auch in der Nacht weiter.

Mehr als 1.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz waren im Einsatz. Im Licht starker Scheinwerfer und mit Spürhunden suchten sie in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Todesopfern. Gestern Abend war auch Regierungschef Conte zum Unglücksort gereist.



Die 40 Meter hohe Autobahnbrücke war gestern Mittag bei Starkregen und Gewitter auf einer Länge von rund 100 Metern eingestürzt und hatte etwa 30 Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen. Die Ursache ist noch unklar.