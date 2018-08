Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua ist die genaue Zahl der Todesopfer unklar.

Nachdem Innenminister Salvini am Nachmittag erklärt hatte, es seien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, sprach

Premierminister Conte am Abend von 22 Toten. Unter Berufung auf die Feuerwehr wird in anderen Berichten bereits die Zahl 35 genannt.



Die 40 Meter hohe Autobahnbrücke über den Fluss Polcevera war am Mittag bei Starkregen und Gewitter auf einer Länge von 100 bis 200 Metern eingestürzt und hatte mehrere Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen. Salvini sagte, er werde alles dafür tun, die Verantwortlichen für das Unglück ausfindig zu machen. Zugleich stellte er Investitionen in die Infrastruktur in Aussicht.