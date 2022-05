Eingestürzte Eisenbahnbrücke in der russischen Region Kursk. Dieses Foto wird von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt (picture alliance/dpa/Russian Investigative Committee)

Teilweise sei das Bauwerk nahe dem Dorf Konopelka eingestürzt, teilte die Regionalregierung auf Telegram mit. Gouverneur Starowoit sprach von einem Sabotage-Akt. Strafrechtliche Ermittlungen seien eingeleitet worden. Zudem brach in einer zum Verteidigungsministerium gehörenden Anlage in der Region Belgorod ein Feuer aus. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Brände und Detonationen in der russischen Grenzregion. Die Hintergründe sind vielfach unklar. Russland warf der Ukraine wiederholt Angriffe auf sein Territorium vor und drohte mit Vergeltungsaktionen.

In der Ukraine konzentrieren sich die russischen Angriffe aktuell auf Charkiw und die Stadt Lyman in der Region Donezk. Dabei soll es nach ukrainischen Angaben mehrere Tote und Verletzte gegeben haben.

