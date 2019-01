Das mittelständische Outdoor-Unternehmen vaude aus Baden-Württemberg gilt als Vorreiter, was die Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Arbeitszeit betrifft. Das seit Januar geltende Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit sieht Firmen-Chefin Antje von Dewitz jedoch kritisch. Es sei "aus unternehmerischer Sicht fast schon riskant", sagte sie im Dlf.

Antje von Dewitz beklagt, dass die Rückkehr bisheriger Teilzeitkräfte in Vollzeit oft nur sehr schwer zu organisieren sei. Vor allem, wenn zum Beispiel 20 Beschäftigte auf einmal ihre Elternzeit beendeten. Was passiere denn, wenn keine Stelle frei sei, es nicht geklappt habe mit einer befristeten Besetzung oder das Unternehmen gerade sparen müsse? "Dieses verbindliche Recht auf Rückkehr, egal wie die unternehmerische Realität aussieht, finde ich schon fast gefährdend", sagt die vaude-Chefin.

Brückenteilzeit gilt in Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten

Von Dewitz kritisiert zudem, dass familienfreundliche Firmen wie vaude durch die Brückenteilzeitgesetz übermäßig belastet würden. Denn ihre Mitarbeiter seien "die ersten, die das dann auch in Anspruch nehmen, weil es bei uns akzeptiert wird". In Unternehmen mit anderer Kultur "werden sich die Mitarbeiter auch nach wie vor nicht trauen, das in Anspruch zu nehmen" - oder nur sehr zögerlich.



Die Brückenteilzeit wurde im vergangenen Jahr vom Bundestag verabschiedet. Sie gilt seit dem 1. Januar in Firmen mit mehr als 45 Beschäftigten. Dort haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, nach einer Teilzeitbeschäftigung wieder voll zu arbeiten. Die Teilzeitphase kann zwischen einem und fünf Jahren dauern. Unternehmen mit bis zu 200 Beschäftigten müssen aber nur einem von 15 den Anspruch gewähren.



Vaude hat rund 500 Beschäftigte. Die Häfte davon arbeitet laut von Dewitz in Teilzeit, viele arbeiten von Zuhause, und etwa 50 Beschäftigte gehen jedes Jahr in Elternzeit. Die Firma wurde 1974 gegründet und hat ihren Sitz in Obereisenbach.