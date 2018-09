Der Bundestag hat über einen Gesetzentwurf zur sogenannten Brückenteilzeit beraten.

Arbeitsminister Heil bezeichnete den Entwurf als aktiven Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und zur Vermeidung von Altersarmut. Die Brückenteilzeit lasse vor allem Frauen nicht mehr in der Teilzeitfalle hängen. Vertreter der Opposition erklärten, die Idee sei zwar gut, die Umsetzung aber schlecht. Das Gesetz verursache viel Bürokratie und gelte erst bei einer bestimmten Unternehmensgröße.



Nach dem Gesetzentwurf sollen Teilzeitbeschäftigte ab 2019 wieder leichter in Vollzeit zurückkehren können. In Betrieben ab 45 Arbeitnehmern soll es unter Bedingungen ein Recht auf eine befristete Teilzeitphase geben.