Das für kommendes Jahr geplante Recht auf Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit kommt nach Presseinformationen nur einer Minderheit betroffener Mütter zugute.

Lediglich rund drei der gut fünf Millionen in Deutschland teilzeitbeschäftigten Mütter seien in einem Betrieb mit weniger als 50 Mitarbeitern tätig, zitiert die "Rheinische Post" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die sogenannte Brückenteilzeit soll aber nur für Beschäftigte in größeren Firmen gelten. Nach dem Mitte Juni vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf wird dies erst in Unternehmen ab 45 Mitarbeitern der Fall sein.

28.07.2018