In Belgien muss sich der Staat infolge einer Klage von rund 60.000 Bürgern vor Gericht für seine Klimapolitik rechtfertigen.

In dem heute in Brüssel eröffneten Verfahren werfen die Kläger den Behörden vor, ihre Ziele im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verfehlt zu haben. Die Bürger wollen gerichtlich durchsetzen, dass die nötigen Maßnahmen gegen die Erderwärmung getroffen werden.



Das Verfahren ist das erste seiner Art in Belgien und folgt dem Beispiel eines Prozesses in den Niederlanden. Dort hatten rund 900 Bürger 2015 eine Verurteilung ihrer Regierung wegen Verfehlungen beim Klimaschutz erwirkt. Die Entscheidung wurde später mehrmals durch höhere Instanzen bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.