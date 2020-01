Die EU-Kommission hat die Kosten für die Unterbringung ihrer neuen Präsidentin von der Leyen in Brüssel verteidigt.

Man habe nie gesagt, dass dafür kein Geld nötig werde, sagte der Chefsprecher Mamer in Brüssel. Er reagierte damit auf einen Artikel der französischen Zeitung "Libération", wonach die Einrichtung ihrer Einzimmer-Wohnung die EU bisher 72.000 Euro gekostet habe. Es sei offensichtlich, dass wenn ein Präsident oder eine Präsidentin der Institution ihr Amt antrete, Kosten für die Anpassung der Unterkunft entstehen könnten, führte Mamer aus. Für von der Leyen sei im zentralen Verwaltungsgebäude der Brüsseler Behörde, dem Berlaymont, ein 16 Quadratmeter großes Zimmer mit angrenzender Dusche hergerichtet worden. Aufwand und Kosten seien verhältnismäßig, betonte Mamer und wies in diesem Zusammenhang auf die notwendigen Schutzmaßnahmen für die Kommissionspräsidentin hin.



"Liberation" hatte weiter berichtet, von der Leyen erhalte für ihre Unterkunft in Brüssel eine Zulage von 4.185 Euro monatlich. Auf 1.500 Euro davon verzichte die Kommissionspräsidentin wegen des Zimmers im Berlaymont-Gebäude. Auf die von der Zeitung genannten Zahlen ging der Chefsprecher zunächst nicht näher ein.