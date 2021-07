Die Agrarminister und -ministerinnen der Europäischen Union befassen sich heute in Brüssel mit der Afrikanischen Schweinepest.

Die Bundesregierung hatte das Thema wegen der Ausbreitung in Brandenburg auf die Tagesordnung setzen lassen. Die Afrikanische Schweinepest war in der vergangenen Woche erstmals bei Hausschweinen in Deutschland festgestellt worden. Nach Behördenangaben ist inzwischen ein dritter Betrieb betroffen.



Weiteres Thema des Agrarministertreffens sind die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe. Zudem soll ein Aktionsplan gebilligt werden, mit dem das EU-Ziel für Bio-Produktion umgesetzt wird. Geplant ist, dass bis 2030 mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für die Erzeugung von Bio-Produkten genutzt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.