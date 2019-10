In Brüssel sind mehrere Hundert Aktivisten der Klimabewegung "Extinction Rebellion" nach der Besetzung eines Platzes in der Nähe des Königspalastes vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, räumte die Polizei den Place Royale. Die Klimaaktivisten wollten ursprünglich die Gärten des königlichen Palastes besetzen. Wegen eines Demonstrationsverbots in der Bannmeile um den Palast hatten sie sich wenige Hundert Meter weit entfernt versammelt.