Die schwedische Initiatorin der Schülerstreiks für das Klima, Thunberg, hat die Europäische Union aufgefordert, sich deutlich ambitioniertere Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase zu setzen.

Auf einer EU-Veranstaltung in Brüssel erklärte sie, für einen fairen Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens müsse die EU ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 80 Prozent senken. Bisher liegt die selbstgewählte Vorgabe bei 40 Prozent. Wenn das Abkommen scheitere, gingen die heutigen Politiker als "größte Schurken aller Zeiten" in die Geschichte ein, warnte die 16-Jährige.



Auf der Veranstaltung mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trat sie mit belgischen Jugendlichen auf, die heute die siebte Woche in Folge für den Kampf gegen den Klimawandel demonstrieren.



Das Klimaschutzabkommen von Paris aus dem Jahr 2015 sieht vor, die Erderwärmung in diesem Jahrhundert auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Thunberg verwies auf Warnungen des Weltklimarates, wonach die Temperaturen nach jetzigem Stand um drei oder vier Grad ansteigen könnten.