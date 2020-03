Die EU-Kommission hat die Staaten der Europäischen Union dazu aufgefordert, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus überfüllten Lagern auf griechischen Inseln aufzunehmen.

Innenkommissarin Johansson warnte in Brüssel davor, dass die Kinder in die Hände von Kriminellen geraten könnten. Zugleich kündigte sie einen neuen Vorschlag für eine Asylreform nach Ostern an.



Die Zustände in vielen Flüchtlingslagern Griechenlands gelten als untragbar. Die Bundesregierung hatte sich unlängst bereit erklärt, gemeinsam mit anderen EU-Ländern 1.500 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen.