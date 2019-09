Die EU-Staaten haben sich mehrheitlich für die Rumänin Kövesi als Leiterin der künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft ausgesprochen.

Bei einer informellen Abstimmung beim Treffen der EU-Botschafter in Brüssel unterstützten 17 der 22 an der neuen Behörde beteiligten Länder Kövesi. Damit haben sich sowohl die Mitgliedsstaaten als auch das Europäische Parlament auf die Personalie verständigt. Die Regierung in Bukarest selbst lehnt die Ernennung der Frau ab. Zuletzt war sie Chefin der rumänischen Korruptionsbekämpfungsbehörde.