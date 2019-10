Bei den Brexit-Beratungen in Brüssel gibt es auch in der Nacht noch keinen Durchbruch.

Die britische Kulturministerin Morgan sagte im Fernsehen, zwar existiere eine gute Chance auf eine Vereinbarung, doch noch sei es nicht so weit. Zuvor hatte sich bereits EU-Chefunterhändler Barnier optimistisch geäußert. Es gebe gute Fortschritte, sagte er in der belgischen Hauptstadt. Ein wesentlicher Streitpunkt ist derzeit dem Vernehmen nach die künftige Mehrwertsteuerregelung für die britische Provinz Nordirland umstritten.



Ziel der Verhandlungen ist ein neuer Brexit-Vertragsentwurf, den der anstehende EU-Gipfel in Brüssel billigen könnte. Das Treffen beginnt am Nachmittag. Zustimmen müssten auch das britische und das Europäische Parlament.