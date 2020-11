Einer der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz, Paul Sobol, ist tot.

Er starb im Alter von 94 Jahren in Brüssel, wie seine Familie mitteilte.

Sobol war im Juni 1944 im letzten Zug, der von Belgien in das Konzentrationslager fuhr. Von seiner Familie überlebten nur seine Schwester und er. Nach dem Krieg kehrte Sobol nach Brüssel zurück.



Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Heubner, würdigte Sobol als großen und beeindruckenden europäischen Zeitzeugen, der mit leiser Freundlichkeit die Erinnerung an die Ermordung der europäischen Juden und die Ursachen von Auschwitz immer wieder in die Welt getragen habe.

