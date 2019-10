Bei den Gesprächen über den Brexit zeichnet sich kurz vor Ablauf der von der EU gesetzten Frist keine Einigung ab.

EU-Diplomaten erklärten in Brüssel, Streitpunkte seien weiterhin der Handel und der künftige Status der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Sollte doch noch eine Lösung für einen geregelten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union gefunden werden, müsse dies noch vor Beginn des Gipfels der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag geschehen.



Nach Angaben des britischen Brexit-Ministers Barclay hat Großbritannien der EU Entwürfe für eine Brexit-Vereinbarung vorgelegt. Er erklärte, London sei willens, ein Austrittsabkommen zu unterzeichnen und zuversichtlich, dass dies noch vor dem 31. Oktober ratifiziert werden könne. Der Vertragsentwurf für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens sollte eigentlich bis heute Nachmittag stehen. Ohne Einigung müsste der britische Premierminister Johnson am Wochenende eine Fristverlängerung beantragen, was er jedoch nicht will.