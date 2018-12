Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf eine Reform des Energiemarktes geeinigt.

Wie die österreichische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte, sollen unter anderem die Möglichkeiten staatlicher Unterstützung für Kohleenergie beschränkt werden. Demnach dürfen die EU-Länder nur noch bis 2025 Beihilfen für Kohlekraftwerke ausschütten. Der grenzüberschreitende Stromhandel wird begünstigt, und für Verbraucher soll es einfacher werden, den Stromanbieter zu wechseln.



Die energiepolitische Sprecherin der europäischen Sozialdemokraten, Werner, begrüßte die Entscheidungen. Ineffiziente und emissionsintensive Kohlekraftwerke dürften nicht künstlich am Leben erhalten werden. Stattdessen müsse stärker in erneuerbare Energie investiert werden.