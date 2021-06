Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich im Streit um die Reform der Agrarpolitik auf einen Kompromiss verständigt.

Das teilte Agrarkommissar Wojciechowski auf Twitter mit. Er schrieb, in einigen Punkten habe er sich ein anderes Ergebnis gewünscht, man könne aber insgesamt zufrieden sein. Der Vorsitzende des Agrarausschusses, der CDU-Politiker Lins, sagte, künftig solle mehr Geld in Umwelt- und Klimaschutz investiert werden. Den Angaben zufolge sieht die Einigung unter anderem vor, dass die Verwendung eines Teils der Agrargelder an Umweltauflagen geknüpft sind. Wie diese konkret aussehen, steht noch nicht abschließend fest. Die Einigung muss noch formell bestätigt werden. Agrargelder machen den größte Posten im EU-Budget aus. Die Landwirtschaft ist für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union verantwortlich.



Vor Bekanntwerden des Kompromisses hatte es Proteste von Grünen und Umweltschützern gegeben. Der Grünen-Europaagbeordnete Eickhout sagte, seine Fraktion werde die Einigung nicht unterstützen. Der WWF teilte mit, die Reform helfe der Landwirtschaft nicht dabei, umweltfreundlicher zu produzieren.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.