Die neue EU-Arbeitsbehörde hat offiziell ihren Betrieb aufgenommen.

EU-Kommisssionspräsident Juncker und der slowakische Regierungschef Pellegrini eröffneten die Behörde heute an ihrem vorläufigen Sitz in Brüssel. Morgen wird erstmals der Verwaltungsrat der ELA tagen. Die neue Behörde soll die Zusammenarbeit nationaler Stellen verbessern und dabei helfen, Missbrauch zu verhindern. Sie wird unter anderem bei Streitfällen in Bereichen wie Sozialabgaben oder der Entsendung von Arbeitnehmern in andere EU-Länder vermitteln.

Die ELA hat etwa 140 Mitarbeiter und verfügt über ein jährliches Budget von rund 50 Millionen Euro.