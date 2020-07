Spitzenpolitiker aus Serbien und dem Kosovo haben sich erstmals seit 20 Monaten wieder persönlich zu Gesprächen getroffen.

Die Zusammenkunft in Brüssel wurde von der Europäischen Union vermittelt. Der EU-Außenbeauftragte Borell sagte im Anschluss, er hoffe, dass die angestoßene Diskussion zu einer umfassenden Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern führen werde. Die EU wolle diesen Annäherungsprozess weiterhin unterstützen. An den Gesprächen nahm für Serbien Präsident Vucic und für das Kosovo Regierungschef Hoti teil. Inhalte wurden bislang nicht mitgeteilt.



Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Anders als die meisten EU-Länder erkennt Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht an. Die EU macht dies aber zur Vorbedingung für einen Beitritt des Landes.