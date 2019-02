In Brüssel sind die Außenminister der Europäischen Union zusammengekommen. Ein Thema dürfte die von US-Präsident Trump geforderte Rücknahme inhaftierter IS-Kämpfer in Syrien sein.

Der luxemburgische Außenminister Asselborn kritisierte in diesem Zusammenhang, dass Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter Forderungen an die Europäer stellt. In einer Partnerschaft könne es keine Befehlsgeber und Befehlsempfänger geben, sagte Asselborn am Rande des Treffens. Sonst zerbreche diese Partnerschaft.