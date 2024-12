Brüssel EU-Außenminister erörtern Situation in Syrien

Kaja Kallas, Premierministerin von Estland (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Sie kommen am Vormittag in Brüssel erstmals unter Vorsitz der neuen Außenbeauftragten Kallas zusammen. Eine Frage wird bei dem Treffen sein, wie die Europäische Union zu einer Stabilisierung des Landes beitragen kann. Die EU will zudem erste Kontakte zur islamistischen HTS-Miliz knüpfen, die den Machthaber Assad gestürzt hatte. Kallas kündigte an, noch heute einen ranghohen Diplomaten in die syrische Hauptstadt Damaskus zu schicken.

